عون: حريصون على التفاهم مع إسرائيل لأجل ترسيم الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الإثنين، إن بلادها لديها خيارات عدة إذا لم يتجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.





ولدى استقباله الوسيط الأمريكى فى التفاوض غير المباشر على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون دوروشيه، فى قصر بعبدا اليوم الإثنين، أكد عون على انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة برًا وبحرًا.

كما أبلغ الرئيس عون، الوسيط الأمريكى برغبة لبنان فى استمرار المفاوضات غير المباشرة فى الناقورة بوساطة أمريكية واستضافة دولية، للوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنية بالاستناد إلى القوانين الدولية.

وطلب عون من الوسيط الأمريكى أن يدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، دون شروط مسبقة لأن ذلك يضمن مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذى يسعى لبنان إلى استرجاعه.

وأعرب عون عن أمله فى أن تلقى مساعى السفير دوروشيه مع المسؤولين الإسرائيليين، نتائج إيجابية آخذين فى الاعتبار وجود حكومة جديدة فى إسرائيل، الأمر الذى يتطلب جهدًا إضافيًا لتجنب المزيد من التأخير فى المفاوضات التى لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها.