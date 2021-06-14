الدنمارك تستدعى سفير موسكو لانتهاك مقاتلة روسية مجالها الجوى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الدنماركى، يبى كوفود - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخباريةـ إن:"انتهاك المقاتلات الروسية للمجال الجوى الدنماركى مرتين هو انتهاك خطير وغير مقبول وينتهك القوانين الدولية".
وجاءت هذه الخطوة، بعد تصريحات وزارة الدفاع الدنماركية، فى وقت سابق، أن مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوى للبلاد مرتين خلال يوم واحد.
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