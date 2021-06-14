نتنياهو: سأطيح بالحكومة الجديدة بسرعة

جدة - نرمين السيد - وكانت الإذاعة الإسرائيلية، قد أفادت بأن نتنياهو، رفض إجراء مراسم تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد، نفتالى بينيت، وفق البروتوكول.

وصوت الكنيست، أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التى استمرت 12 عاما على التوالى كرئيس للوزراء، فى حين أدت الحكومة الجديدة اليمين فى ساعة متأخرة من مساء أمس,

وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبى "يمينا" اليميني، نفتالى بينيت، و"هناك مستقبل" الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسى رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سيعود إلى لابيد فى هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست فى نوفمبر 2025.