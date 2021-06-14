خطوات الاستعلام على اسم الكفيل برقم الاقامة في المملكة السعودية

خطوات الاستعلام على اسم الكفيل برقم الاقامة يمكن أن يتم الآن بشكل إلكتروني، حيث أتاحت وزارة العمل السعودية عدد كبير من الخدمات الالكترونية جراء انتشار فيروس كوفيد 19 المستحد لتكون هذه الخدمات ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، وفي الأسطر التالية سنتناول خطوات الاستعلام عن اسم الكفيل وبيانات كاملة.

خطوات الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة في المملكة العربية السعودية

يمكنك الآن عزيزي المقيم على الأراضي السعودية أن تستعلم عن اسم وبيانات الكفيل ومختلف المعلومات التي ترغب بها، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية .

. يتم النقر على خدمة التأشيرات والجوازات ومنها يتم اختيار بوابة المواطنون والمقيمون.

اختر كلمة مقيم وحدد أيضاً نوع المستعلم.

النقر على زيارة عائلية.

يتم كتابة كل البيانات المطلوبة وستظهر لك نافذة بها كافة البيانات المطلوبة التي تحتاج إليها بخصوص الكفيل والتي منها الاسم ورقم الهوية.

انقر على موافق وسيظهر لك بيانات الاستعلام.

الاستعلام عن اسم كفيل من خلال بوابة العمل السعودية

عزيزي القارئ يمكنك الاستعلام عن اسم الكفيل من خلال وزارة الخارجية السعودية ويكون هذا من خلال بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي: