التسجيل في دعم ريف لإعانة المزارعين في السعودية

تم الإعلان ن دعم ريف من خلال الحكومة السعودية والذي يقوم بإعانة المئات من المواطنين السعوديين العاملين في مجال الزراعة داخل المملكة العربية السعودية والذين أصبحوا يبحثون ويتساءلون عن طريقة التسجيل في دعم ريف للفلاحين والعاملين في مجال الزراعة، ودعم ريف هو عبارة عن منحة مالية تقدم من قبل وزارة الزراعة لدعم الأسر السعودية المنتجة وذلك من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على العمل في زيادة الدخل الزراعي وإنتاج المواشي والطيور، ويتم وضع تكوير الزراعة ودعم المزارعين ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها السلطات من أجل دعم الاقتصاد لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان.

ومنذ أن تم الإعلان عن دعم ريف وقد قام الكثير من المواطنين بالبحث عن طريقة التسجيل للحصول على الدعم.

ويمكن الآن اتباع الخطوات التالية من أجل تقديم الطلب في دعم ريف:

الدخول على منصة ريف الإلكترونية

أدخل اسمك ومهنته وتاريخ ميلادك.

ادخل رقم هاتفك الخاص.

سيتم إرسال رسالة نصية إليك، عليك كتابتها في المكان المخصص لها.

اضغط على أيقونة تسجيل.

سيتم الرد عليك من خلال رسالة نصية سترسل إليك على الهاتف، سواء بالموافقة أو الرفض.

قامت وزارة المياه والبيئة والزراعة بتدشين آلية جديدة من أجل دعم المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العاملين في المجال الزراعي والإنتاج الزراعي، وذلك لدعمهم وتحفيزهم لزيادة الإنتاج والإقبال على العمل بالزراعة وتربية الطيور والمواشي، ويمكن من خلال تنمية الزراعة يزداد الاقتصاد الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه أو رؤية ٢٠٣٠.

وتم الإعلان عن منصة ريف الإلكترونية والتي تقوم بقبول التسجيل بها من المواطنين الراغبين في الحصول على ذلك الدعم.