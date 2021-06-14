طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت مثل المحلات تماماً

تعتبر حلوى الكب كيك واحدة من الحلويات الغربية وذات الأصول الأمريكية، والتي اشتهرت في العالم كله بشكل كبير، وتحديداً في مصر، وهي من الحلويات التي أصبحت متواجدة بشكل كبير في محلات الحلويات في مصر، وهي الكثير من أنواع الكب كيك سواء بالشوكولاتة أو العادية وغيرها، ويعشقها الأطفال بشكل جنوني مما يجعلهم دائما يطلبونه باستمرار، لذلك تحرص كل أم على عمل الكب كيك في البيت نظراً لحب وتعلق الأطفال بها، وتحديداً أن الكب كيك يمكن تقديمه في الكثير من المناسبات المختلفة سواء أعياد الميلاد والأفراح وغيرها، طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة الهشة، وخلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة مثل المحلات تماماً. مكونات الكب كيك: كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب سمن أو زيت.

2 بيضة.

كوب ونصف.

كيس فانيليا.

كوب إلا ربع سكر.

كيس بكينج بودر.

نصف كوب كاكاو خام. مكونات الصوص: ربع كوب كاكاو.

ربع كوب لبن.

2 كوب سكر ناعم.

شوكولاتة مبشورة. طريقة التحضير: في بداية الأمر نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ونحضر قالب الكب كيك المعروف ونضع فيه الأكواب الورقية ويترك جانباً.

نحضر وعاء كبير نخلط الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنج بودر ونخلطهما.

في وعاء الخلاط الكهربائي نخفق البيض والفانيليا والسمن والفانيليا واللبن بشكل جيد.

نضيف الخليط السائل على المكونات الجافة ونخلطهما بالمضرب اليدوي حتى تتكون عجينة متجانسة سائلة قليلاً.

نسكب الخليط في القوالب مع مراعاة عدم ملئها للنهاية، وندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يخبز الكب كيك.

لتحضير الصوص نضع الشوكولاتة المبشورة على حمام ساخن ونضع عليها اللبن والكاكاو والسكر ونقلبهما جيدا، ويترك الخليط يبرد ونزين به الكب كيك وبألف هنا. مكونات الكب كيك:مكونات الصوص:طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر حلوى الكب كيك واحدة من الحلويات الغربية وذات الأصول الأمريكية، والتي اشتهرت في العالم كله بشكل كبير، وتحديداً في مصر، وهي من الحلويات التي أصبحت متواجدة بشكل كبير في محلات الحلويات في مصر، وهي الكثير من أنواع الكب كيك سواء بالشوكولاتة أو العادية وغيرها، ويعشقها الأطفال بشكل جنوني مما يجعلهم دائما يطلبونه باستمرار، لذلك تحرص كل أم على عمل الكب كيك في البيت نظراً لحب وتعلق الأطفال بها، وتحديداً أن الكب كيك يمكن تقديمه في الكثير من المناسبات المختلفة سواء أعياد الميلاد والأفراح وغيرها، طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة الهشة، وخلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة مثل المحلات تماماً. مكونات الكب كيك: كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب سمن أو زيت.

2 بيضة.

كوب ونصف.

كيس فانيليا.

كوب إلا ربع سكر.

كيس بكينج بودر.

نصف كوب كاكاو خام. مكونات الصوص: ربع كوب كاكاو.

ربع كوب لبن.

2 كوب سكر ناعم.

شوكولاتة مبشورة. طريقة التحضير: في بداية الأمر نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ونحضر قالب الكب كيك المعروف ونضع فيه الأكواب الورقية ويترك جانباً.

نحضر وعاء كبير نخلط الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنج بودر ونخلطهما.

في وعاء الخلاط الكهربائي نخفق البيض والفانيليا والسمن والفانيليا واللبن بشكل جيد.

نضيف الخليط السائل على المكونات الجافة ونخلطهما بالمضرب اليدوي حتى تتكون عجينة متجانسة سائلة قليلاً.

نسكب الخليط في القوالب مع مراعاة عدم ملئها للنهاية، وندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يخبز الكب كيك.

لتحضير الصوص نضع الشوكولاتة المبشورة على حمام ساخن ونضع عليها اللبن والكاكاو والسكر ونقلبهما جيدا، ويترك الخليط يبرد ونزين به الكب كيك وبألف هنا. مكونات الكب كيك:مكونات الصوص:طريقة التحضير:

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