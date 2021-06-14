أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الشهاري

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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الشهاري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ محسن حسين الشهاري، احدى الشخصيات المؤتمرية بمديرية مسور محافظة عمران، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن. الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الشهاريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ محسن حسين الشهاري، احدى الشخصيات المؤتمرية بمديرية مسور محافظة عمران، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ ياسر محسن الشهاري، واخوانه، وكافة آل الشهاري بمديرية مسور بمحافظة عمران، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل. مبتهلاً إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



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