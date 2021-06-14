عاجل.. إحياء ليبيا والتكتل المدنى يؤكدان على أهمية الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - عقد تكتل إحياء ليبيا والتكتل المدنى الديمقراطى، سلسلة اجتماعات تنسيقية، ببنغازى، لدعم ومساندة إقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية، وكذلك تطوير التعاون بين هاتين المؤسستين سواء من جانب التدريب المشترك أو عقد الورش والحلقات الدراسية المتخصصة التى تهدف لرفع كفاءة العاملين بهاتين المؤسّستين.





كما تم بحث العمل على التوعية العامة بأهمية الخروج من نفق هذه الأزمة والانتقال نحو شرعية منتخبة مباشرة لمؤسسات الحكم، والعمل من أجل معالجة الاختناقات التى تحاصر المواطن نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى والانهيار الاقتصادى الراهنة. يأتى ذلك على هامش التحضير لاجتماع التكتلات والأحزاب الذى سيُعقد فى بنغازى من أجل التأكيد على أهمية تنظيم استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى 24 ديسمبر 2021.

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