انتشال جثث 25 مهاجرًا وفقدان 200 آخرين قبالة سواحل اليمن

جدة - نرمين السيد - فيما أكد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم، غرق قارب يحمل أكثر من 250 مهاجرًا إفريقيا بالقرب من السواحل اليمنية.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المسؤول فى السلطة المحلية بمحافظة لحج الجنوبية، جليل أحمد على: "انتشل الصيادون جثث 25 مهاجرًا فى مياه منطقة راس العارة فى لحج المطلة على ممر باب المندب، مقابل جيبوتى".

وأضاف أن "القارب الذى كان يقل هؤلاء انقلب قبل يومين وعلى متنه بين 160 إلى 200 شخص"، دون أن يتضح مصير الآخرين. وقال صياد من المنطقة: "شاهدنا الجثث تطفو فى المياه على بعد 10 أميال من شاطئ راس العارة".

ومن جانبها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة، غرق قارب فى المنطقة، مشيرة إلى أنها تعمل على جمع معلومات عن الحادثة، إذ يعد مصيق باب المندب الذى يفصل جيبوتى عن اليمن مسرحًا للاتجار بالبشر وغرق اللاجئين فى الأشهر الأخيرة، بجانب كونه ممرًا رئيسيًا للتجارة الدولية.

ووفقاً لإحصائيات المنظمة، وصل إلى اليمن هذا العام 5.100 مهاجر، فيما بلغ عددهم 35 ألفاً فى 2020، و127 ألفاً فى 2019 قبل تفشى فيروس كورونا.