تقارير: مخاوف إسبانية من تعليق المغرب اتفاق الصيد البحرى

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير مغربية، اليوم الإثنين، عن مخاوف فى مدريد من مراجعة اتفاق الصيد البحرى بين البلدين على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، ما يعنى حرمان 90 قاربًا إسبانيًا من الصيد فى السواحل المغربية.





وحسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربى، فإن اتفاق بروتوكول الصيد البحرى الذى وقعته المملكة المغربية مع أوروبا فى العام الماضى، يسمح لـ128 سفينة أوروبية بالصيد فى مياه المغرب، منها 92 سفينة إسبانية، معظمها من قادش.

ويشكل قطاع الصيد مصدر عيش لعدد من الأسر الإسبانية، ما يجعل أى خطوة غير محسوبة مع المملكة بسبب أزمة الصحراء، ومغامرة حقيقية للإسبان، بحسب "هسبريس".

ومن جانبه، طمأن وزير الصيد البحرى والغذاء الإسبانى، لويس بلاناس، شركات قطاع الصيد العاملة فى المياه الإقليمية المغربية على مستقبل الاتفاق بين الجانبين.

وأكد الوزير بلاناس، أنه لا يرى أى تغيير فى الأفق القريب لاتفاقية الصيد الأوروبية مع المغرب، رغم الأزمة الأخيرة بين الرباط ومدريد بسبب تدفق المهاجرين إلى الأراضى الإسبانية، وإيواء مدريد لزعيم حركة البوليساريو، إبراهيم غالى.