أسعار الذهب اليوم 14 في السعودية عاجل تراجع أسعار الذهب اليوم

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عمر شويل - جدة أسعار الذهب اليوم 14 يونيو في السعودية عاجل تراجع أسعار الذهب اليوم ، مع بداية التداول الأسبوعي وجدنا تراجع ملحوظ في أسعار الذهب، هذا الخبر الذي هز السوق الاقتصادي بأكمله في المملكة العربية السعودية، لذا نتناول اليوم سعر الذهب فى السعودية، سواء كان جرام الذهب أو الأونطة والجنية الذهب، وذلك وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسواق داخل المملكة العربية السعودية، كما نتناول الدول الأكثر إستخداماً للذهب على الصعيد العربي، أسعار الذهب اليوم 14 يونيو في السعودية سعر جرام الذهب عاجل تراجع أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 14 في السعودية

مع تراجع أسعار الذهب عالمياً ونظراً لتقرير أسعار الذهب اليوم، فقد تأثرت المملكة العربية السعودية كذلك بالهبوط، لذا وجد هناك هبوط ملحوظ في أسعار الذهب بالمملكة، حيث تراجع سعر جرام عيار 24 في السعودية إلى 224.7 ريال، وتراجع بالدولار الأمريكي إلى 59.93 دولار، وقد تراجع كذلك سعر الذهب عيار 21 في السعودية إلى 196.6ريال، وتراجع بالدولار الأمريكي إلى 52.44 دولار.

وقد تعرض الذهب عيار 18 بالمملكة العربية السعودية للهبوط كذلك، حيث وصل إلى 168.5 ريال، وتراجع بالدولار الأمريكي إلى 44.95 دولار، أما الذهب عيار 14 فقد تراجع كذلك إلى 131.09 ريال في السعودية، وتراجع بالدولار الأمريكي إلى 34.69 دولار.

تراجع اسعار الذهب بالسعودية

هذا وقد وضحنا لكم تراجع تام في أسعار جرامات الذهب، وعلى صعيد أخر فقد تراجع الأونطة والجنية الذهب كذلك، فقد هبط سعر الأونصة في السعودية إلى 6993.75 ريال وهذا ما يعادل 1865 دولار أمريكي، أما سعر الجنيه الذهب فقد تراجع كذلك في السعودية حيث وصل إلى 1573.13ريال، وهذا ما يعادل 419.5 دولار أمريكي.

السعودية الأولى عربياً إستخداماً للذهب

وعلى صعيد أخر فقد تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية الأكثر إستخداماً للذهب، وذلك وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي الشهري، والذي يوضح قائمة الدول المئة الأكثر حيازة للذهب، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية 286.8 طن، ومن ثم الجزائر والتي تمتلك احتياطيات بواقع 173.6 طن، ولتعويض خسائرك في الذهب عليك شراءه الأن.

لذا ولكل من يرغب في الإستثمار في الذهب سرعة شراءه الأن، لما يعانيه الذهب عالمياً الأن من حالة هبوط واضحة، ويُنصح بشراء سبائك ذهبية وليس مشغولات ذهبية، لما يدخل في المشعولات من مواد أُخرى ليسهل تشكيل الذهب، ونطراً لتراجع أسعار الذهب اليوم سارع وإغتنم الفرصة.