فيديو استخراج كشف النقاط والنتائج عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

إعلان نتائج نهاية مرحلة التعليم الابتدائي عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz، ونتائج جميع المراحل التعليمية بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي.

حيث انتهى طلبة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2020-2021م يوم 2 جوان الجاري، وقد استغرق الاختبار يوم واحد فقط وذلك كما اعلن الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ووزارة التربية الوطنية.

فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

انتهي طلبة الشهادة الابتدائية بالجزائر من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 2 جوان 2021، ومنذ الانتهاء من أداء الامتحانات والتلاميذ وأولياء الأمور في بحث مستمر عن نتائج التلاميذ عبر موقع فضاء الأولياء.

وقد بلغ عدد المترشحين لامتحانات مرحلة نهاية التعليم الابتدائي 853391 طالب وطالبة منهم 436469 من الطلبة الذكور وعدد 416922 طالبة، وذلك كما جاء في البطاقة الفنية الخاصة بالامتحانات المدرسية لدورة 2021م.

رابط فضاء أولياء التلاميذ

كما جاء في البطاقة الفنية عبر موقع وزارة التربية الوطنية أن فور انتهاء الطلبة من الاختبارات سيتم تصحيح وتدقيق أوراق الطلبة في جميع المواد الدراسية، وذلك لإعطاء كل تلميذ حقه من الدرجات، وسيتم ذلك في عدد 62 مركزا للتصحيح، وتم فتح المراكز للتصحيح يوم 7 جوان وسيتم غلقها يوم 17 جوان 2021 تمهيدا لإعلان النتائج.

يمكن لأولياء التلاميذ معرفة نتائج أبناؤهم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ والتسجيل به.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة وإتمام الإجراءات خطوة خطوة والتأكد من البيانات أنها صحيحة.

الحصول على كشف النقاط لجميع المواد الدراسية للتلميذ عبر الموقع.

إذا كنت غير مسجل على الموقع يمكنك اتباع الخطوات للتسجيل على موقع فضاء الأولياء، ثروة للنتائج.

واليكم فيديو يوضح كيفية استخراج كشف النقاط

سنوافيكم بكل ما هو جديد ويخص نتائج الطلبة والطالبات في الجزائر فور الإعلان عن أي مستجدات عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، ومن المقرر الإعلان قريبا عن نتائج الشهادة الابتدائية حيث انتهى المعلمون من التصحيح والتدقيق، وسيتم تجميع الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج قريبا عبر الموقع.