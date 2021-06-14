مقدار رسوم المرافقين في السعودية وإلغاء نظام الكفالة

يتساءل الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عم مقدار رسوم المرافقين وإلغاء نظام الكفالة عن مدى صحة ما تردد عن إلغاء كامل للرسوم الخاصة بالإقامة بصفة نهائية، حيث تردد هذا الخبر بين أوساط المقيمين في المملكة العربية السعودية وانتشر في الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض صفحات الإنترنت، الأمر الذي دعا السلطات في المملكة العربية السعودية ممثلة في دار الجوازات الخروج بتصريح لتوضيح حقيقة الأمر، وأكدت من خلال تصريحها أن ما تردد عن إلغاء رسوم الإقامات بشكل نهائي هو من قبيل الشائعات الموردة التي لا أساس لها من الصحة، وأكدت أنها قامت بتثبيت تلك الرسوم الخاصة بها لأسر المقيمين داخل المملكة العربية، وذلك عند القيمة المحددة والمدفوعة عن عام ٢٠٢٠ وتثبيتها عند هذا القدر، وهذا القرار جاء من دار الجوازات تخفيفًا للأعباء على العاملين داخل المملكة.

بينت هيئة الجوازات السعودية في مرسوم رسمي بأن قيمة رسوم المرافقين بالمملكة الخاصة بالعمالة قد تم تثبيتها عند القدر المدفوع عن عام ٢٠٢٠ وهو يقدر بمبلغ ٤٠٠ ريال سعودي عن الفرد، وصرحت دار الجوازات بأنها لن تأخذ هذا العام بنظام الرسوم المتصاعدة وتثبيتها عند القدر المدفوع العام الماضي تخفيفًا للأعباء عن كاهل العمالة، ودعمًا للاقتصاد السعودي.

أكدت الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية من خلال تصريح لها أنه تم إلغاء العمل بنظام الكفالة بداية من مارس ٢٠٢١، وأن نظام العمل جاري الآن بنظام التعاقد.

وذلك حفاظاً منهم على حقوق مصالح الوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية، والذي كان يتم العمل معهم في الماضي بنظام الكفالة وأن كل وافد يجب أن يكون لديه كفيل للعمل داخل المملكة.