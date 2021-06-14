أقدم شاب عراقي على الانتحار بطريقة غريبة وغير مسبوقة، الاثنين، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".
وفجّر ريكان تحسين (29 عاما) قنبلة يدوية بين أحضانه وهو جالس على كرسي في حديقة عامة، بمدينة حلبجة في إقليم كردستان العراق.
ووفقا لمصادر متنوعة، فإن الضحية شاب كردي ينتمي إلى جلبجة.
وقالت مديرية أمن المدينة في بيان، إن الحادث "انتحار شخصي ولا علاقة له بالإرهاب"، مؤكدة أنه "تسبب في مقتل الشخص المذكور وحسب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. انتحار شاب بطريقة "غير مسبوقة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.