العراق.. انتحار شاب بطريقة "غير مسبوقة"

أقدم شاب عراقي على الانتحار بطريقة غريبة وغير مسبوقة، الاثنين، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وفجّر ريكان تحسين (29 عاما) قنبلة يدوية بين أحضانه وهو جالس على كرسي في حديقة عامة، بمدينة حلبجة في إقليم كردستان العراق.

ووفقا لمصادر متنوعة، فإن الضحية شاب كردي ينتمي إلى جلبجة.

وقالت مديرية أمن المدينة في بيان، إن الحادث "انتحار شخصي ولا علاقة له بالإرهاب"، مؤكدة أنه "تسبب في مقتل الشخص المذكور وحسب".