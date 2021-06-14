التشيك تصعق اسكتلندا.. وشيك يسجل هدفا تاريخيا

أحرز باتريك شيك هدفين ثانيهما بتسديدة مذهلة من 45 مترا، ليقود التشيك للفوز 2-صفر على اسكتلندا في غلاسغو في بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، الاثنين.
ومنح شيك التقدم للفريق الضيف قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما قفز أعلى من مدافعين ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى.
لكن هدفه الثاني بعد 7 دقائق من الاستراحة ربما سيكون من بين الأجمل في تاريخ البطولة.
واصطدمت الكرة بأحد لاعبي التشيك لترتد إلى شيك، الذي لمح خروج الحارس دافيد مارشال من مرماه.
وسدد كرة مذهلة من قرب خط المنتصف بقدمه اليسرى داخل الشباك.
وانتزعت التشيك صدارة المجموعة الرابعة من إنجلترا، التي تغلبت 1-صفر على كرواتيا في ملعب "ويمبلي"، الأحد.
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