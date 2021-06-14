السودان: منفتحون على اتفاق جزئى مؤقت بشأن سد النهضة ولكن بشروط

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى تصريحات للوزير السودانى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، بحسب "سبوتنيك".

وأوضح الوزير، أن الشروط تتضمن التوقيع على كافة الأمور التى تم الاتفاق عليها بالفعل فى المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا، والبنود التى تضمن استمرار المفاوضات حتى بعد الملء الثانى للسد المقرر فى يوليو.

وأشار وزير الرى السودانى إلى أن الشروط تتضمن أيضا الالتزام بجدول زمنى للمفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وأكدت إثيوبيا فى أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثانى لسد النهضة فى موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتى المصب، وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومى للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذى يشرف عليه الاتحاد الإفريقى.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التى بدأت منذ نحو 10 سنوات، فى التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.