وزير خارجية إسرائيل: الديمقراطيون غاضبون فى أمريكا وعلينا تغيير تعاملنا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإسرائيلى الجديد يائير لابيد، اليوم الإثنين، إن ينبغى على إسرائيل تغيير طريقة تعاملها مع الديمقراطيين فى الولايات المتحدة، معتبرًا أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تخلى عنهم.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال لابيد أمام عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين: "الجمهوريون مهمون لنا، لكن ليسوا وحدهم. نجد أنفسنا كما تعلمون جيدًا فى مواجهة بيت أبيض ديمقراطى، ومجلس شيوخ ديمقراطى، وكونجرس ديمقراطى".

ونوه وزير الخارجية الإسرائيلى إلى أن "هؤلاء الديمقراطيون غاضبون".

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