مميزات كارت ميزة الجديد Meeza وكيفية استخراجه والإجراءات المطلوبة للحصول عليه

يبحث العديد عن مميزات كارت ميزة الجديد، حيث بدأت البنوك في توزيع كارت ميزة على جميع العاملين في الدولة لاستخدامه لدفع الأموال لأي جه حكومية، وبذلك لا تقبل الجهات الحكومية التعامل نقدا ولكن يجب التعامل من خلال كارت ميزة الجديد.

مميزات كارت ميزة الجديد

من خلال هذا المقال سيتم الإجابة على العديد من الأسئلة التي تخص استخدام كارت ميزة meeza، حيث يعتبر كارت ميزة هو نوع جديد من الكروت البنكية التي صدرت مؤخرا، لذلك يجب علينا معرفة كيفية العامل بها وكيفية شحنها بالرصيد الكافي لدفع كافة المصروفات الحكومية.

ما هو كارت Meeza ؟

يتساءل العديد عن ماهو كارت ميزة؟ واليكم الإجابة، كارت ميزة أو بطاقة ميزة لا يطلق عليها كلمة فيزا حيث أنها لم تصدر عن طريق شركة visa ولا ماستركارد، ولكنها نوع من البطاقات المحلية التي صدرت بالتعاون مع مؤسسة E-finance، كما أن هذه البطاقة تستخدم فقط على المستوى المحلي فقط.

بكل سهولة يمكنك الحصول على كارت ميزة من خلال أي بنك فقط عن طريق الذهاب إلى البنك وإعطاء صورة من بطاقة الرقم القومي مكتوب عليها رقم تليفونك المحمول، ولا تتطلب أن يتم فتح حساب بنكي، تأخذ كارت ميزة ويقوم البنك بإرسال رسالة لك على الرقم الذي قمن بتسجيله على صورة البطاقة، وتفيد هذه الرسالة انه قد تم تفعيل كارت ميزة ببياناتك ويمكنك استخدامه ووضع رقم سري له.

يمكن لأي شخص 16 عاما استخراج البطاقة بسهولة بإثبات الهوية.

مدة صلاحية الكارت ثلاث سنوات من تاريخ إصداره.

كيفية استخراج كارت ميزة