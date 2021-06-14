رابط خدمة الاستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية والتأكد من سريان التأمين الصحي ومعرفة الشركة المصدرة

الاستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية لم يعد بالأمر الصعب، حيث لا يخفى على الكثيرين أهمية التأمين الطبي في تحمل أعباء الرعاية الطبية للمواطنين والأجانب، حتى اللوائح في المملكة العربية السعودية تتطلب تغطية تأمينية لجميع المقيمين وعائلاتهم الذين يعملون في القطاع الخاص، حيث تم ربط تجديد إقامتهم بتجديد التأمين الطبي، علاوة على ذلك، لا يقتصر التأمين الطبي على الأجانب فقط، ولكن العديد من الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية توفر التأمين الطبي لجميع موظفيها السعوديين، لذا يحتاج الكثير من الناس إلى معرفة تفاصيل التأمين الطبي الخاصة بهم وعائلاتهم، وفيما يلي سوف نوضّح كيفية الاستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهوية الوطنية

قام عدد من الجهات بتقديم خدمات إلكترونية للوقوف على تفاصيل التأمين الطبي، وللتسهيل على زوار الموقع، سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن تفاصيل التأمين الطبي على موقع مجلس التأمين الصحي حيث تبدأ الخطوة الأولى في الاستعلام عن التأمين الصحي بالدخول على رابط خدمة الاستعلام عن حالة التأمين الصحي عبر مجلس الضمان الصحي التعاوني، وأول طريقة هي الدخول على الموقع الإلكتروني لمجلس التأمين الصحي الذي ذكرناه سابقًا، فإن هذا الموقع يحتوي على جميع التفاصيل عند الدخول عليه من اسم الشركة المؤمنة، ورقم الوثيقة، والتاريخ الذي ينتهي فيه التأمين الطبي، وهذا كله عن طريق كتابة رقم الهوية أو الإقامة.

او من موقع أبشر من المنصات الإلكترونية المعروفة في السعودية وبه خدمات ومميزات كثيرة جداً، حيث تعمل الحكومة السعودية دائمًا على تسهيل جميع الإجراءات من أجل مواطنيها.

خطوات الاستعلام عن تفاصيل التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية

الجميع حاليًا يبحث عن طريقة وخطوات معرفة التفاصيل الخاصة بالتأمين الصحي؛ حتى يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية التي تقدمها الحكومة، فيمكنك بسهولة تتبع الخطوات ومعرفة كل شيء يخصك عن التأمين، عليك القيام بما يلي:

الدخول على الرابط المذكور قبل ذلك التابع لموقع مجلس التأمين الصحي.

ستدخل على الخدمات الإلكترونية، سيظهر لك عدة خدمات.

بعد ذلك ستختار الاستعلام عن حالة التأمين الصحي.

ثم ستكتب رقم الهوية الخاص بك وللمغتربين رقم الإقامة.

يوجد مستطيل به رمز تحقق، عليك إدخاله كما هو مكتوب.

في النهاية ستضغط على موافق.

سوف تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بك في التأمين الصحي.

وفي حالة الاستعلام عن التامين الصحي عبر ابشر يمكنك متابعة الخطوات التالية: