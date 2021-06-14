LINK دخول فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني عبر وزارة التربية الوطنية

LINK دخول فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني يتم استخراج كشف نقاط الفصل الثاني، وذلك لعام 2021، لذلك، نقوم الآن بنشرها على موقعنا الإلكتروني، مع ربط مساحة أولياء أمور الطلاب، وهذا لعرض قائمة درجات 2021 ومعرفة كل من المعدلات الفصلية وكذلك النتائج، وقد قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن افتتاح موقع إلكتروني فضاء أولياء التلاميذ على منصة المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وهذا لإلغاء كشوف الدرجات للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي وثانوي ومتوسط).

الكثير من أولياء الأمور يرغبون في معرفة درجات الطالب حتى لا يزعجوا الطلاب، لذلك، عبر موقعنا الإلكتروني، سنعرض لكم الخطوات المهمة لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني لأولياء أمور الطلاب من خلال المنصة الرقمية الفريدة في الجزائر للحصول على نتائج الطلاب، وجدير بالذكر مسؤولي وزارة التربية الوطنية الجزائرية ذكر أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والترتيبات الاساسية لتحسين الدرجات واستخراج كشوف الدرجات للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 لجميع المستويات التعليمية (الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية كذلك).

الدخول إلى فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

إذا لم تكن قد سجلت على الموقع من قبل، يرجى التسجيل مرة أخرى.

أو إذا كنت قد سجلت على الموقع من قبل، يرجى تسجيل الدخول

أدخل بيانات ولي الأمر

دخول معلومات ولي الأمر

أدخل المعلومات الشخصية للوالد

سيتم فتح الموقع لك في واجهته الرئيسية، انقر فوق أطفال المدرسة

انقر فوق تسجيل جديد

أدخل معلومات الطالب: “رمز الطالب (رقم تعريف المدرسة)، يمكنك العثور عليه في شهادة المدرسة التي استخرجتها من المؤسسة أو كذلك معرفة كشف نقاط الفصل الثاني.”

اطبع الاستمارة المقتطفة من الموقع: “ولي الأمر يذهب إلى المدرسة من أجل ابنه ويوقع ويدفع الاستمارة، وبعد الموافقة يتم تفعيل حسابه ويمكنه الوصول إليه.

وسوف يتم تفعيل الرابط الخاص بموقع فضاء للاطلاع عن كشف النقاط الخاصة بالفصل الثاني 2021 مع بدء الاعلان عن نتائج السانكيام الابتدائي ونتائج البيام للتعليم المتوسط.

تحديث|وبعد ان قدمنا لكم معرفة التسجيل في فضاء اولياء الامور، سوف يتم تفعيل وفتح الرابط الخاص بموقع فضاء مع اعلان نتائج السانكيام الفصل الثاني، حيث يمكنك وقتها الاطلاع على كشف النقاط بسهوله عبر فضاء كما وضحنا لكم أعلى المقال، تابعونا سوف نوفيكم بكل جديد عبر موقعنا وبالتوفيق لجميع الطلاب.