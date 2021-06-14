«الناتو» يرى الصين تحديا وليست عدوا .. وبكين تدعو «السبع» للكف عن التشهير

بروكسل ـ بكين ـ وكالات: قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إنه يتعين على التحالف الغربي الرد على صعود الصين الاقتصادي والسياسي والعسكري وإن بيانا ختاميا لقمة الحلف سيعزز استراتيجية جديدة تجاه بكين.

وأضاف للصحفيين في مقر الحلف قبل بدء وصول الزعماء للمشاركة في القمة “الصين تقترب منا. نراهم في الفضاء الإلكتروني، ونرى الصين في إفريقيا، لكننا نرى الصين أيضا تستثمر بكثافة في بنيتنا الأساسية الحيوية”.

وتابع “نعلم أن الصين لا تشاركنا القِيَم… يتعين أن نرد معا كحلف” مشيرا إلى أن الصين ليست عدوا أو خصما.

وفي بكين أدانت الصين البيان المشترك الذي أصدره زعماء مجموعة السبع الذي انتقد بكين في عدد من القضايا ووصفته بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وحثت المجموعة على الكف عن التشهير بالصين.

وقالت سفارة الصين في لندن إنها مستاءة بشدة وتعارض بكل حزم الإشارات إلى شينجيانغ وهونج كونج وتايوان والتي شوهت الحقائق وفضحت “نوايا شريرة لبضع دول مثل الولايات المتحدة”.

وأضافت أنه في ضوء استمرار جائحة كوفيد-19 وركود الاقتصاد العالمي يحتاج المجتمع الدولي للوحدة وتعاون جميع الدول بدلا من السياسات الداعية للانقسام.

وقالت إن الصين دولة محبة للسلام وتنادي بالتعاون لكن لها أيضا خطوطا لا يمكن تجاوزها.

وقالت السفارة “سوف ندافع بكل حزم عن سيادتنا الوطنية وأمننا ومصالحنا التنموية ونتصدى بكل حزم لكل أنواع الظلم والتعديات التي تُفرض على الصين”.

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