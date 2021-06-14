قاض أميركي يرفض دعوى قضائية ضد اشتراط تطعيم عاملين بمستشفى

واشنطن ـ رويترز: رفض قاضٍ اتحادي أميركي دعوى قضائية أقامها 117 من العاملين بأحد مستشفيات تكساس بسبب اشتراط المستشفى أن يتم تطعيمهم ضد كوفيدـ19.

وأيد قاضي المحكمة الجزئية لين هيوز في حكم صدر يوم السبت سياسة مستشفى هيوستن ميثوديست التي تقضي بضرورة تطعيم الموظفين.

ودفعت الممرضة جينيفر بريدجز وهي المدعية الرئيسية في القضية بأنه إذا تم طردها لرفضها التطعيم فيجب اعتبار ذلك فصلا تعسفيا. وقالت أيضا إن اللقاحات تجريبية وخطيرة.

ولم يجد القاضي رأيا مقنعا في أي من الحجتين.

وقال هيوز في قراره إن “مستشفى ميثوديست يحاول القيام بعمله في إنقاذ حياة الناس دون أن ينقل لهم كوفيد-19”. “إنه خيار تم اتخاذه للحفاظ بشكل أكبر على سلامة الموظفين والمرضى وأسرهم”.

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