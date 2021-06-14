دراسات تتحدث عن مزج اللقاحات .. وكورونا يسبب ضعف الإدراك

■ الهند تخفف القيود مع انخفاض الإصابات الجديدة

■ روسيا تسجل 13721 إصابة جديدة و371 وفاة

برلين ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أشارت دراسة ألمانية إلى أن المزج بين لقاحي “فايزر- بيونتك و”أسترازينيكا-أكسفورد” قد يؤدي إلى تقوية المناعة أكثر من الاعتماد على أخذ لقاح واحد فحسب.

واكتشف باحثون في جامعة سارلاند غربي ألمانيا، أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا والجرعة الثانية من لقاح فايزرـ بيونتك، كانت مناعتهم أقوى من الذين حصلوا على الجرعتين من لقاح واحد بعينه. وتعد النتائج التي خلصت إليها جامعة سارلاند أولية، إذ لم يتم تقييمها علميا بشكل كامل، وهو الأمر الذي أشارت إليه الجامعة في بيان صحفي بشأن الدراسة.

وقبل الإعلان عن النتائج بشكل رسمي، يعتزم الباحثون في جامعة سارلاند النظر في عوامل تتمثل في السن والجنس، وأيضا على سبيل المثال دراسة ما اللقاحات المختلطة التي قد تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة. وعبّر الفريق الذي قام بالدراسة عن تفاجئه إزاء نتائجها رغم أن التقييم الكامل لما خلصت إليه لم ينته بعد.

من ناحية اخرى كشفت دراسة جديدة بقيادة مستشفى كليفلاند كلينك الأميركية، الآليات التي يمكن أن يؤدي بها “كوفيدـ 19” إلى ضعف الإدراك الشبيه بمرض الزهايمر.

وتشير النتائج المنشورة في العدد الأخير من دورية “الزهايمر ريسيرش ثيربي”، إلى وجود تداخل بين فيروس كورونا والتغيرات الدماغية الشائعة في مرض الزهايمر، ويساعد ذلك في توجيه إدارة المخاطر والاستراتيجيات العلاجية لضعف الإدراك المرتبط بالمرض. إلى ذلك خففت العديد من الولايات في الهند القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بما فيها العاصمة دلهي، حيث سمحت السلطات بفتح جميع المتاجر ومراكز التسوق، مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من شهرين. وحذر خبراء من الفتح الكامل للاقتصاد في ظل تطعيم حوالي خمسة بالمئة فقط من البالغين في البلاد، وعددهم قرابة 950 مليونا بالجرعتين اللازمتين، وهو ما يترك الملايين عرضة للمخاطر. وقفزت أعداد الإصابات إلى ذروتها في مايو بتسجيل قرابة 400 ألف حالة جديدة يوميا، غير أنها هبطت إلى 70421 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى عدد منذ 31 مارس وفق ما أظهرته بيانات وزارة الصحة. وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.51 مليون إصابة، وهو ثاني أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 374305 بعد تسجيل 3921 وفاة جديدة. وسمحت السلطات في دلهي لجميع المتاجر ومراكز التسوق بفتح أبوابها، غير أن الحانات والصالات الرياضية ودور السينما والمتنزهات ستظل مغلقة. وقال رئيس وزراء المدينة أرفيند كيجريوال إن السلطات ستراقب الأسواق والمطاعم بعناية هذا الأسبوع. وفي ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد، والمعروفة بصناعة السيارات، سمحت السلطات لبعض الشركات بالعمل بنسة 50 بالمئة من الموظفين كما أعادت فتح صالونات الحلاقة ومتاجر الخمور. وفي بنجالورو عاصمة ولاية كارناتاكا المجاورة والمركز التكنولوجي الرئيسي، عادت حركة المرور إلى الشوارع بعد سماح السلطات بإعادة فتح الأعمال جزئيا، لكنها أبقت على حظر تجول صارم خلال الليل وفي العطلات الأسبوعية. وزادت الضغوط في الهند لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية نظرا لاعتماد الملايين على العمل اليومي لكسب أقواتهم. وفي موسكو أعلنت روسيا تسجيل 13721 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 6590 حالة في موسكو، وذلك بعدما ارتفع العدد اليومي للإصابات كثيرا الأسبوع الماضي وأعلنت العاصمة تقليص عطلة مدتها أربعة أيام للحد من انتشار الفيروس.

وبعد الأرقام الأخيرة، وصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في روسيا إلى خمسة ملايين و222408. وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 371 شخصا توفوا جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إجمالا إلى 126801.