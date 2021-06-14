السودان : نتمسك بالتصعيد السياسى وسنخاطب مجلس الأمن بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الرى السودانى، ياسر عباس، تمسك بلاده بالتصعيد السياسى والقانونى بشأن "سد النهضة"، كاشفا أن السودان بصدد مخاطبة مجلس الأمن بشأن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا.





وأعلن ياسر عباس، موقف السودان الرافض لربط، مسألة سد النهضة بطرح تقسيم المياه الذى تدعو له اثيوبيا، بحسب "وكالة الأنباء السودانية".

وأكد أنه سيتم أيضا طرح القضية على الدول الصديقة والشقيقة وكافة الدول المعنية، مشددا على أن عرض القضية على الجامعة العربية لا يعنى اصطفاف عربى ضد اصطفاف إفريقى، وإنما الأمر لا يعدو أن يكون فقط تسليط الضوء على موقفه وشرحه للبلدان العربية الإفريقية على حد سواء".

وأضاف أن "موقف السودان من الاتحاد الإفريقى لم يتغير ولكن لا يمكن للاتحاد أن يستطيع أن يحل هذه المسالة بمفرده لذا يحاول السودان تجميع كافة الأطراف المساعدة لحل قضية السد"، مبينا أن وفود الاتحاد التى زارت السودان مؤخرا لم تطلب مزيد من المعلومات، حيث أن السودان ملكهم كافة المعلومات فى هذا الجانب لكنهم طرحوا أفكارا".

ووصف وزير الرى السودانى، "حل قضية سد النهضة بالسهل جدا وأن حلها تعقد بسبب عملية التسييس"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من أن السودان أكثر الدول الثلاثة تأثرا بهذا السد إلا أنه لا زال عند موقفه فى الحفاظ على أن تستفيد إثيوبيا من مشروع السد شريطة أن يتم التوقيع على اتفاق التوافق".

وأضاف أن السودان يتأثر بشكل مباشر من قيام السد نسبة لقربه من حدوده وخزان الروصيرص حيث يبعد عنه فقط 200 كليومتر، فى حين يبعد عن السد العالى فى مصر 2000 كلم، كما أنه يقع إلى أقصى الغرب على الحدود الإثيوبية".