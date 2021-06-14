بايدن: سنزيد إنفاقنا الدفاعى فى أوروبا وكندا وسنكثف التعاون مع الناتو

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن إدارته عازمه على فتح صفحة تعاون جديدة مع الشركاء الدفاعيين فى ضفة الأطلنطى الشرقية ضد أية تهديدات من الصين أو روسيا، كما أكد بايدن التزام إدارته بتقديم التمويل اللازم لدفع أنشطة حلف شمال الأطلنطى إلى الأمام كمظلة دفاعية جماعية، وقال إنه اطلع على وثيقة " ناتو 2030 " ويؤيدها بقوة.





جاء ذلك خلال استضافة يانس ستولينبيرج أمين عام حلف شمال الأطلنطى "ناتو"، للرئيس الأمريكى بايدن، فى جلسة خاصة "لمنتدى بروكسيل" المنعقد على هامش قمة الأطلنطى والذى انطلقت فعالياته اليوم.

وقال بايدن إن إجمالى الانفاق الدفاعى الأمريكى فى أوروبا وكندا ستتم زيادته بنحو 260 مليار دولار أمريكى بدءا من العام الجارى.

وخرج المتابعون للجلسة النقاشية، أن ما صدر عن بايدن من تصريحات خلالها يشكل توجها مغايرا عن سلفه دونالد ترامب الذى قاوم الانفاق بسخاء على أنشط الناتو الدفاعية، مما وضع على الدول الأوروبية مزيدا من الأعباء التمويلية لدفع عجلة العمل فى الحلف والحفاظ على بقائه وتفوقه، معتبرين أن ذلك انسحابا أمريكيا جزئيا من برامج الحلف.

وكان أمين عام حلف شمال الأطلنطى ستولينبيرج قد أجرى مشاورات مهمة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن الذى وصل إلى مقر الحلف فى بروكسيل للمشاركة فى قمة قادته للعام 2021، وأشاد ستولينبيرج بالإسهام الأمريكى القوى لتعزيز مسيرة الحلف وأنشطته.

و تعد الولايات المتحدة هى أكبر مساهم فى موازنة حلف شمال الأطلنطى الدفاعية منذ تأسيسه، ففى موازنة العام الجارى بلغ إنفاق الدفاع للولايات المتحدة 811 مليار دولار أمريكى مقابل 653 مليار دولار فى العام 2014، وتلتها بريطانيا بفارق إنفاقى كبير حيث اعتمدت 72 مليار دولار فى العام الجارى لتغطية التزاماتها تجاه الناتو وذلك بارتفاع عن 65 مليار دولار قدمتها بريطانيا لذات الغرض فى العام 2014.