نظام فارس الخدمة الذاتية والتقديم في حركة التنقل الداخلي والخارجي وتمديد فترة إدخال الرغبات

نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام إلكتروني قامت بإطلاقه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية، والهدف من توفير هذا الموقع هو تقديم العديد من الخدمات التي تهم كلاً من الموظفين و الإداريين والعاملين في وزارة التعليم دون الحاجة إلي تضيع الكثير من الوقت والمجهود أو الذهاب إلي مقر الوزارة أو الجهة المختصة لإنهاء الخدمة التي يرغب بها، ومتابعة إنهاء تلك الخدمة عن طريق الإنترنت، مما يعمل ذلك علي تحقيق رؤية أهداف المملكة 2030.

نظام فارس الخدمة الذاتية

وفي خلال الساعات القليلة الماضية قد قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان اليوم الأحد الموافق 23 من مايو 2021 ميلادية، والموافق 11 من شوال 1442 هجرية عن فتح باب التقديم علي إجراءات النقل الداخلي والخارجي لجميع العاملين في الوزارة، ويرجع الهدف من هذه التنقلات هو سد احتياجات بعض الأماكن الشاغرة في الوزارة، أشارت الوزارة إلي انه سيتم الاعتماد في آليات تقديم الطلبات من خلال رابط فارس، كما أشارت إلي انه لا داعي إلي تحديث البيانات لمنتسبيها، ويتم الاكتفاء بعملية التحقق والتأكيد من صحة جميع البيانات الخاصة بالمنتسبين علي النظام مما يعمل علي تسهيل الإجراءات علي مقدمي طلبات النقل الداخلي والخارجي، ويتم التقديم في إجراءات النقل الداخلي و الخارجي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الرسمي “فارس“.

يجب كتابة اسم المستخدم ورقم المرور الخاص بك.

يجب كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة أخري، ثم يجب الضغط علي تسجيل رمز الدخول علي صلاحية الخدمة الذاتية.

يمكنك الضغط علي أيقونة” خدمات النقل للمعلمين “.

“. يجب علي المعلم تسجيل الرغبات التي بحد ادني رغبة واحدة وحتي 20 رغبة كحد أقصي.

يمكنك تأكيد الطلبات التي تم تسجيلها.

الموافقة علي شروط الخدمة و العمل بها.

الضغط علي حفظ، وكتابة البيانات المطلوبة أمامك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

الضغط علي تطبيق ثم الضغط علي التالي.

سوف تظهر أمامك رسالة تفيد بان الطلب قيد التنفيذ.

موعد النقل الداخلي والخارجي

أشارت الوزارة إلي أن موعد التقديم ابتداء من اليوم الأحد 11 من شوال وحتي 15 من شوال 1442، علي أن يتم مراجعة الملاحظات اعتباراً من 15 شوال وحتي 24 من نفس الشهر.

بدء إدخال رغبات النقل الداخلي و الخارجي غداً عبر فارس ( المرحلة الثانية )

قد قامت وزارة التعليم السعودي اليوم السبت الموافق 5 من يونيو 2021 ميلادية بالإشارة إلي انه غداً الأحد سوف يتم البدء في النقل الداخلي والخارجي لشاغلو الوظائف التعليمية، لذا يجب عليهم إدخال رغباتهم بما يتجاوز 20 رغبة، كما يمكن الاكتفاء برغبة واحدة فقط، وهذه هي المرحلة الثانية من أجراءات النقل ، علي أن تستمر عملية إدخال الرغبات حتي 2 من ذي القعدة الشهر القادم.

تمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي حتي 6 ذو القعدة

قد قام الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي بالإعلان عن تمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات علي إجراءات النقل الداخلي والخارجي حتي الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 6 من ذو الحجة 1442 هجرية، وقد أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري أن الهدف من التمديد هو إتاحة الفرص أما من لم يتمكن من إدخال الرغبات حتي الآن.