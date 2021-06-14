طريقة عمل وافل مقرمش للفطار بطريقة صحيحة وبسيطة

تعد وجبة الإفطار من الوجبات التي لا غنى عنها نهائيا لأنها هي التي تعمل على زيادة طاقة الجسم طوال اليوم كله، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع حدوث الإمساك إلى حد كبير، غير أنها تحافظ على الوزن لأنها تعمل على زيادة الشعور بالشبع وبالتالي تقلل من عدد السعرات الحرارية التي نتناولها خلال اليوم كله، بالإضافة إلى أنها تقى من الأمراض وتقوي الذاكرة، لذا يجب علينا الإهتمام التام بوجبة الإفطار وجعلها وجبة رئيسة متكاملة العناصر الغذائية، ولذا فسوف نقدم لكم وافل مقرمش للفطور.

مكونات وافل مقرمش للفطور:

تسعى جميع الأمهات إلى إرضاء أبنائهم واسعادهم والتجديد من تناولهم للأطعمة خاصة في وجبة الإفطار، لذا تبحث دائما عن طرق مختلفة وجديدة لتناول هذه الوجبة ومن أسهل وأبسط هذه الطرق طريقة عمل وافل مقرمش للفطور، لأنه لا يحتاج إلى مكونات باهظة الثمن وكل ما نحتاجه هذه المكونات ألا وهي:

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبين من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

نقوم بشراء كوبين من الطحين وبيضتين.

نجهز ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كيفية تحضير وافل مقرمش للفطور:

يعتبر طبق وافل مقرمش من أبسط وأسهل أنواع الأطباق التي لا تحتاج إلى مجهود وتعب أثناء تحضيرها، ولكي نقوم بتجهيز وافل مقرمش للفطور يجب علينا اتباع الإرشادات الآتية: