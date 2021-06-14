طريقة عمل وافل مقرمش للفطار بطريقة صحيحة وبسيطة

تعد وجبة الإفطار من الوجبات التي لا غنى عنها نهائيا لأنها هي التي تعمل على زيادة طاقة الجسم طوال اليوم كله، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع حدوث الإمساك إلى حد كبير، غير أنها تحافظ على الوزن لأنها تعمل على زيادة الشعور بالشبع وبالتالي تقلل من عدد السعرات الحرارية التي نتناولها خلال اليوم كله، بالإضافة إلى أنها تقى من الأمراض وتقوي الذاكرة، لذا يجب علينا الإهتمام التام بوجبة الإفطار وجعلها وجبة رئيسة متكاملة العناصر الغذائية، ولذا فسوف نقدم لكم وافل مقرمش للفطور.مكونات وافل مقرمش للفطور:
تسعى جميع الأمهات إلى إرضاء أبنائهم واسعادهم والتجديد من تناولهم للأطعمة خاصة في وجبة الإفطار، لذا تبحث دائما عن طرق مختلفة وجديدة لتناول هذه الوجبة ومن أسهل وأبسط هذه الطرق طريقة عمل وافل مقرمش للفطور، لأنه لا يحتاج إلى مكونات باهظة الثمن وكل ما نحتاجه هذه المكونات ألا وهي:
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوبين من الحليب.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- نقوم بشراء كوبين من الطحين وبيضتين.
- نجهز ربع ملعقة صغيرة من الملح.
يعتبر طبق وافل مقرمش من أبسط وأسهل أنواع الأطباق التي لا تحتاج إلى مجهود وتعب أثناء تحضيرها، ولكي نقوم بتجهيز وافل مقرمش للفطور يجب علينا اتباع الإرشادات الآتية:
- نقوم بتحضير جهاز الوافل، وندهنه جيدا بالزيت.
- نقوم بتحضير إناء مناسب ونضع فيه الدقيق والبيكنج باودر بعد نخله جيدا.
- نضيف معه الملح والسكر ونقلبهم لحين تجانس المكونات نهائياً.
- نجهز إناء آخر، ونضع فيه البيض مع الفانيليا مع الزيت مع الحليب، ونقلبهم جيدا بإستخدام المضرب اليدوي لحين الحصول على قوام متجانس.
- نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض ونقلبهم جيدا لحين الحصول على عجينة سائلة.
- نقوم بوضع كمية مناسبة من العجينة في جهاز الوافل.
- نترك العجينة لمدة عشر دقائق أو أكثر بالقليل لحين الحصول على وافل مقرمش ذات لون ذهبي فاتح.
- نقوم بوضعه في طبق التقديم، ونتناوله مع الفاكهة المفضلة إليكي أو عسل النحل أو صوص الشيكولاته على حسب ما ترغبين.
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تعد وجبة الإفطار من الوجبات التي لا غنى عنها نهائيا لأنها هي التي تعمل على زيادة طاقة الجسم طوال اليوم كله، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع حدوث الإمساك إلى حد كبير، غير أنها تحافظ على الوزن لأنها تعمل على زيادة الشعور بالشبع وبالتالي تقلل من عدد السعرات الحرارية التي نتناولها خلال اليوم كله، بالإضافة إلى أنها تقى من الأمراض وتقوي الذاكرة، لذا يجب علينا الإهتمام التام بوجبة الإفطار وجعلها وجبة رئيسة متكاملة العناصر الغذائية، ولذا فسوف نقدم لكم وافل مقرمش للفطور.مكونات وافل مقرمش للفطور:
تسعى جميع الأمهات إلى إرضاء أبنائهم واسعادهم والتجديد من تناولهم للأطعمة خاصة في وجبة الإفطار، لذا تبحث دائما عن طرق مختلفة وجديدة لتناول هذه الوجبة ومن أسهل وأبسط هذه الطرق طريقة عمل وافل مقرمش للفطور، لأنه لا يحتاج إلى مكونات باهظة الثمن وكل ما نحتاجه هذه المكونات ألا وهي:
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوبين من الحليب.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- نقوم بشراء كوبين من الطحين وبيضتين.
- نجهز ربع ملعقة صغيرة من الملح.
يعتبر طبق وافل مقرمش من أبسط وأسهل أنواع الأطباق التي لا تحتاج إلى مجهود وتعب أثناء تحضيرها، ولكي نقوم بتجهيز وافل مقرمش للفطور يجب علينا اتباع الإرشادات الآتية:
- نقوم بتحضير جهاز الوافل، وندهنه جيدا بالزيت.
- نقوم بتحضير إناء مناسب ونضع فيه الدقيق والبيكنج باودر بعد نخله جيدا.
- نضيف معه الملح والسكر ونقلبهم لحين تجانس المكونات نهائياً.
- نجهز إناء آخر، ونضع فيه البيض مع الفانيليا مع الزيت مع الحليب، ونقلبهم جيدا بإستخدام المضرب اليدوي لحين الحصول على قوام متجانس.
- نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض ونقلبهم جيدا لحين الحصول على عجينة سائلة.
- نقوم بوضع كمية مناسبة من العجينة في جهاز الوافل.
- نترك العجينة لمدة عشر دقائق أو أكثر بالقليل لحين الحصول على وافل مقرمش ذات لون ذهبي فاتح.
- نقوم بوضعه في طبق التقديم، ونتناوله مع الفاكهة المفضلة إليكي أو عسل النحل أو صوص الشيكولاته على حسب ما ترغبين.
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