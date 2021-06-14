السعودية: أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر

السعودية: أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة ، اسعار البنزين في السعودية أكثر ما يتم البحث عنه في محرك البحث جوجل، حيث أن شركة أرامكو للبترول أعلنت عن الأسعار الجديدة لشهر يونيو الحالي للوقود والبترول وقد قامت الشركة بالإعلان مساء يوم الخميس الماضي عن الأسعار الجديدة والتي قد كشفت عن انخفاض الأسعار وتعمل الشركة باستمرار على تعديل جميع أسعار مواد الطاقة وسوف نوضح لكم أسعار البنزين الجديدة لهذا الشهر في السعودية.

السعودية: أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة

هناك الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يقوموا بالبحث المستمر عن أسعار البنزين الجديدة، وكان هناك بعض من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار البنزين ولكن ما حدث كان العكس تماماً وقد أعلنت شركة أرامكو العالمية انخفاض الأسعار وتكون كما يلي:

سعر لتر الكيروسين يصل لحوالي 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 91 يصل لحوالي 2.08 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 95 يصل لحوالي 2.23 ريال سعودي.

سعر البترول يصل اللتر منه لحوالي 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل حوالي 0.52 ريال سعودي.

وقد تم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من يوم 11/ 6/ 2021 بكافة محطات الوقود وقد قامت الشركة في هذا اليوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة عبر مؤتمر صحفي يتم تنظيمه ليتم من خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص أسعار البنزين ومنتجات الطاقة.

في هذا الوقت قامت شركة أرامكو برفع أسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو 2021 الماضي، وعلى حسب ما أعلنت الشركة أن أسعار البنزين في شهر مايو: