بالفيديو.. حريق هائل بمصنع كيماويات في إلينوي الأميركية

طلبت السلطات المحلية من السكان إخلاء منازلهم بعد انفجار مصنع كيماويات في مدينة روكتون، بولاية إلينوي الأميركية، بحسب وسائل إعلام محلية.

واندلع حريق في منشأة تابعة لشركة "كيمتول إنكوربوريتد" في وقت مبكر من صباح الاثنين، بعد الانفجار. CHEMICAL PLANT FIRE: Firefighters are responding to a massive blaze at a Chemtool plant in Rockton, Illinois. Local officials have called for evacuations in the area. https://t.co/uZTW7KTYQ8 — NowThis (@nowthisnews) June 14, 2021 مسؤولو الإطفاء في المدينة أوامر إخلاء للأفراد الذين يعيشون في دائرة نصف قطرها ميل واحد من المنشأة. مسؤولو الإطفاء في المدينة أوامر إخلاء للأفراد الذين يعيشون في دائرة نصف قطرها ميل واحد من المنشأة. وتقوم الشركة بتصنيع السوائل ومواد التشحيم ومنتجات الزيوت، لمنتجين آخرين من جميع أنحاء العالم. وحددت السلطات مدرسة متوسطة محلية في المنطقة كمأوى إجلاء فوري.

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