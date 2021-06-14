فيديو صادم في السعودية.. امرأة تطعن رجلا في الشارع

انتشر فيديو صادم في السعودية، يوثق جريمة مروعة لامرأة حاولت قتل رجل في شوارع جدة، وسط اليوم.
وأظهر فيديو امرأة ترتدي النقاب، بعد أن أقدمت على جريمتها، بينما ملقى أمامها في الشارع، رجل غارق بالدماء.
وبعد أن قامت المرأة بفعلتها، قالت "إنها قاتلته"، وأظهرت هويتها أمام كاميرا المراقبة.
وكشفت مصادر سعودية حقيقة الفيديو، وأشارت إلى أنهما مواطنان في الثلاثينات، والجريمة تمت بسبب خلاف عائلي بينهما.
وأكدت المصادر أن الرجل لم يمت، وأنه على قيد الحياة، بالرغم من الإصابة التي تعرض لها بالرأس، بعد طعن المرأة له.
وباشرت السلطات المختصة في محافظة جدة بالتحقيق في تفاصيل الواقعة.
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