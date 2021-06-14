شحن نقاط فورت نايت واسترداد بطاقة الهدايا وطرق شحن V BUCKS لكل الأجهزة

شحن نقاط فورت نايت وكيفية استرداد بطاقات الهدايا . كذلك الطرق المختلفة لشحن V BUCKS لكافة الأجهزة . كذلك بما أن هذه النقاط المشار أليها مهمة سنتعرف علي طريقة شحن فورت نايت . حيث من المتعارف عن FORTNITE أنها تحظي بأهمية كبيرة بالعالم . كذلك لعبة فورت نايت تحتل مكانة مهمة بين الألعاب . ذلك حدث بعد أن تم صدور النسخة الثانية منها . كما أننا سنتعرف علي طرق نقاط فورت نايت V-BUCKS . كما أن اللعبة حظت بأهمية كبيرة بين اللاعبين بعدما توقفت لفترة . كذلك رجعت مرة أخري بعد الإصدار الأخير . من لعبة فورت نايت باتل رويال . كذلك من الأسباب التي كانت تؤثر علي ألعاب فورت نايت . مشكلة الثقب الأسود التي تسببت في إحراق الجزيرة . ذلك تم معالجته بعد إصدار النسخة الثانية من لعبة fortnite .

شحن نقاط فورت نايت وأهم التحديثات للموسم السابع في النسخة الجديدة باللعبة

بعد أن تم إطلاق النسخة الجديدة من FORTNITE . جاءت التحديثات للموسم السابع في فورت نايت . وتأتي التحديثات في اللعبة بعد أن أنتهي الموسم السادس بفصله الثاني . ومن ضمن التحديثات مسموح بشراء حسابات نادره fortnite . من المتاجر المعتمدة للعبة كذلك المواقع الرسمية . كذلك جاءت التحديثات علي الخريطة في إكمال المعالم الخاصة بها . أيضاً كافة المهام الخاصة باللعبة وكل ما يخص القتال . كذلك أسلحة متنوعة جديدة في لعبة fortnite والطائرات والمركبات . وغير ذلك من الإضافات الرائعة علي فورت نايت الجديدة . أما فيما يخص سكنات فورت نايت من الإضافات الرائعة في النسخة الجديدة . وذلك بشكل غير نمطي ويكون متاح علي متجر فورت نايت الرسمي .

الطريقة المتبعة لكيفية شحن نقاط FORTNITE V-BUCKS

هناك العديد من المواقع المعتمدة الرسمية ليتم شراء وشحن V-BUCKS . وهي المواقع التي يتم من خلالها بشكل رسمي وشراء كل ما يخص اللعبة . وفيما يخص الطريقة التي يتم بها الشحن نتعرف عليها كالآتي :-

من المواقع التي تدعم الشحن في ألعاب فورت نايت وتدعم الخاصية لذلك . كذلك شراء عملية الشحن من الموقع المعتمد والحصول علي النقود اللازمة . يتم تسجيل عملية الدخول علي المواقع في منصات GOOGLE PLAY . يتم أختيار عدد النقاط المرغوب الحصول عليها وشراؤها من متجر حسابات فورت نايت . كذلك عملية شراء النقاط تتم بعد أختيار العملة من المتجر سواء ريال سعودي أو دولار أمريكي . كما يتم عملية الدفع علي متجر سكنات فورت نايت من خلال البطاقة البنكية أو الحساب البنكي . كذلك في نهاية الخطوات يتم الضغط علي موافق بعد أن يتم أختيار الدولة .

يمكن لكل لاعب أن يسترد كافة البطاقات التي تم شراؤها من أي متجر تجزئة .

كذلك عملية الاسترداد لنقود فورت نايت من المتاجر المعتمدة في FORTNITE .

من المتاجر المعتمدة في FORTNITE . يتم تسجيل الدخول علي موقع EPIC GAMES كخطوة أولي .

كما أن نقاط فورت نايت V-BUCKS يتم أختيار رمز الاسترداد في الصفحة الرئيسية .

يتم أختيار رمز الاسترداد في الصفحة الرئيسية . في الخطوة التالية يتم أختيار قائمة البدء في الاستخدام من حسابات FORTNITE .

بعد ذلك يتم أختيار الطريقة الخاصة بتسجيل الدخول الخاص بحساب اللاعب .

في الخطوة الأخيرة يتم الضغط علي كلمة استرداد البطاقات للعبة فورت نايت باتل رويال .

. كافة الخطوات المشار أليه عالياً تتم من خلال الموقع المشار أليه في FORTNITE .

ما هي الخطوات الخاصة بعملية استرداد بطاقات V-BUCKSطرق شحن مختلفة V-BUCKS لأجهزة بلاي ستيشن من خلال بطاقات فورت نايت

هناك طريقتين مختلفتين في شحن لعبة FORTNITE المدفوعة . وذلك فيما يخص V-BUCKS نتعرف علي الطريقتين في السطور القادمة كالآتي :-

الطريقة الأولي وهي شراء البطاقات للعبة FORTNITE . وذلك يتم من خلاب البطاقات التي يتم شراؤها . هذه البطاقات تحتوي علي أكواد بداخلها . يقوم اللاعب بإدخال هذا الكود في العاب فورت نايت . ذلك في الخانة المخصصة لذلك في اللعبة من خلال قائمة REDEEM CODE . كذلك أيضاً يتم من خلال PLAY STATION STORE الخاص بالبطاقة . كذلك يمكن لكل لاعب شراء البطاقات الخاصة بهدايا FORTNITE . من المتاجر المعتمدة لدي اللعبة .

الطريقة الثانية الخاصة بعملية شراء وشحن V-BUCKS للعبة FORTNITE للبلاي ستيشن

يتم ذلك من خلال الشحن الخاص ببطاقات بلاي ستيشن . ذلك من المتاجر المعتمدة للشراء التابع للحساب الشخصي لللاعب . كذلك يتم الشراء من BUCKS من متجر PLAYSTOR . كما يتم الشراء للبطاقات من المتجر للعبة فورت نايت باتل رويال . سواء من المتجر الخاص بالسعودية أو المتجر الأمريكي .

طريقة شحن وشراء V-BUCKS لأجهزة XBOX

يتم الشحن والشراء في V-BUCKS لأجهزة XBOX . ذلك من خلال شراء البطاقات المخصصة لذلك من المتاجر المعتمدة . هذه المتاجر تكون تابعة لحساب اللاعب في نقاط فورت نايت V-BUCKS . تتم عملية الشراء باستخدام الرصيد الخاص باللاعب . أو يتم الشراء من المتاجر المعتمدة من خلال الدفع من البطاقة البنكية . كذلك يتم الشراء من خلال الحساب البنكي .

شحن نقاط فورت نايت وشراء V-BUCKS لأجهزة الحاسب الشخصي

هناك طريقتين يتم من خلالها شحن فورت نايت لنقاط V-BUCKS . الطريقة الأولي تتم من خلال الحساب الخاص بالشخص . لأحد البنوك الإلكترونية من خلال البطاقة الخاصة بالحساب . ذلك من خلال الشراء من موقع EPIC GAMES . هذا الموقع يدعم خاصية الشراء والشحن لنقاط V-BUCKS . أما فيما يخص الشراء بالطريقة الثانية من خلال الدفع ببطاقات الائتمان . كذلك يتم الشراء من موقع EPIC GAMES .

كذلك يمكن لكافة اللاعبين في هواتفهم التي تعمل بنظام IOS شحن V-BUCKS . يتم عملية الشراء والشحن من خلال بطاقات I TUNIS الخاصة باللاعب . كذلك شحن نقاط فورت نايت من خلال الشحن للرصيد من APPLE ID ودفع النقود من خلاله . تتم عملية الشراء والشحن عن طريق الدفع من الرصيد الخاص باللاعب في FORTNITE . ذلك من خلال فتح اللعبة وتسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص بك وأضافته في BUCKS . كذلك شراء نقاط فورت نايت V-BUCKS بعد الضغط علي V-BUCKS بداخل اللعبة . بعد الخطوة السابقة يتم شراء الكمية المرغوبة والدفع للكمية المحددة في V-BUCKS . كذلك يتم الدفع للكمية التي تم شراؤها من خلال الرصيد الخاص بك في I TUNS APPLE ID .

ذلك يتم من خلال شحن الرصيد بعد الدفع علي GOOGLE PLAY من البطاقات .

ذلك في فورت نايت باتل رويال تسجيل الدخول من حسابك المرغوب الشراء له .

تسجيل الدخول من حسابك المرغوب الشراء له . كذلك بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي V-BUCKS في FORTNITE وشراء الكمية المرغوبة .

في نهاية الأمر يتم أختيار الطريقة المرغوبة في الدفع للكمية المحددة في لعبة fortnite .

الطريقة التي يتم بها شحن V-BUCKS لأجهزة الهواتف الذكية بنظام IOSطريقة الشحن الخاصة بهواتف نظام أند رويد وشحن V-BUCKS

شحن نقاط فورت نايت وتم شرح طرق متعددة لشراء وشحن V-BUCKS . كذلك أيضاً هناك أسعار شحن فورت نايت علي المتاجر المعتمدة . ذلك وفقاً للكمية المرغوب شراؤها . كما أن هناك متاجر معتمدة في شحن فورت نايت فوري . بالدفع من خلال الحساب البنكي أو البطاقات . وأيضاً يتم شحن فورت نايت عن طريق ID . كما أن هناك طريقة شحن فورت نايت من الراجحي . من خلال برنامج شحن فورت نايت . كذلك هناك متجر سكنات فورت نايت مدفوعة وموثوق بها .