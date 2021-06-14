معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2021 عبر yemenexam.com

معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2021، عبر وزارة التربية والتعليم باتت من الأمور التي يتم البحث عليها من قبل فئات عديدة في اليمن، لذا نستعرض إليكم عبر هذا التقرير كيفية استخراج أرقام الجلوس لكل طالب أو طالبة في أي مرحلة تعليمية، وذلك استعداداً لخوض الاختبارات المقرر انعقادها في الأيام المقبلة.

كشفت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن آلية حصول الطالب أو الطالبة سواء كان في الشعب الأدبية أو الشعب العلمية عن أرقام الجلوس من خلال تسجيل الاسم والشعبة فقط، حيث تتزايد عملية البحث عن أرقام الجلوس مع اقتراب بدء الاختبارات، حيث يعد طريقة الاستعلام عن أرقام الجلوس آليا من الأمور البسيطة الهامة التي يتمكن أي شخص التعرف عليها وذلك وفقاً لعدة خطوات غاية في الأهمية.

يتم البحث عن رقم الجلوس من خلال عدة خطوات بسيطة جدا وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع وزارة التعليم. الضغط على مربع أرقام الجلوس. تسجيل الصف والمرحلة التعليمية. تسجيل الاسم، ثم البحث.

تبدأ اختبارات التاسع أساسي من السابع عشر من شهر ذي القعدة 1442 الموافق السابع عشر من شهر يونيو 2021م، لذا تبدأ وزارة التربية والتعليم اليمنية في الاستعداد الكامل في كل المحافظات لاستقبال الاختبارات وذلك عن طريق تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد 19 المنتشر في كافة محافظات اليمن.

في الختام نستقبل كافة تعليقاتكم واستفسارات في صندوق التعليقات، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد في الاختبارات القادمة، ضع تعليقك أسفل المقال هذا معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2021.