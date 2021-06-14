فضاء أولياء التلاميذ والاستعلام عن نتيجة امتحانات نهاية العام بالجزائر

فضاء أولياء التلاميذ، مع الانتهاء من امتحانات نهاية العام لكل من الطلاب والطالبات، يبدأ البحث عن النتيجة وتحديد العلامات التي تم الحصول عليها، حيث أجريت الامتحانات في ظل شروط وقائية صارمة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى النهوض بالعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني من التعليم عن بعد، وحرصت وزارة التربية الوطنية على توفير أبسط الأساليب الإلكترونية للتعلم، وكذلك استخلاص النتائج لاستكمال خطة التحول الرقمي للأقسام المختلفة.

فضاء أولياء التلاميذ

موقع يعتبر إحدى الطرق التي يمكن من خلالها لأولياء أمور الطلاب التعرف على أداء أولادهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، فهذا مع موقع الأرضية الرقمية.

وذلك ليخفف من ضغوط البحث عن النتائج واستخراجها بسهولة، وقد أنشأت الوزارة هذه الروابط لتسهيل معرفة أولياء الأمور والطلاب للنتيجة.

وتعد نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 متاحة الآن، حيث تقوم وزارة التربية الوطنية بتصحيح الاختبارات وفحص الدرجات.

ويتم وضع قائمة نقاط الطلاب بالاسم على الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض كما أوضحنا سابقاً.

حتى يتمكن المسجلين في الموقع من معرفة النتائج، وللمسجلين يمكنهم بسهولة إنشاء حساب على الموقع لمعرفة النتائج.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

وقد بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لضمان سلامة العام الدراسي الحالي، وذلك في ضوء الوضع الوبائي الذي تعيشه الدولة وكافة دول دول المنطقة.

لذلك كان الخيار الآمن هو التعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعلان النتائج ربع السنوية والشهرية عبر المواقع الإلكترونية.

كما أطلقت الوزارة رابط لتقدم دورات تدريبية في القراءة والحساب.

والتأكد من زيادة فاعلية المعلمين بعد الفترة التي مرت بها الدولة، بسبب فيروس كورونا.

وهكذا قد وضحنا لكم في هذا المقال المبسط فضاء أولياء التلاميذ، وتعرفنا على أهم التفاصيل حول رابط فضاء أولياء التلاميذ، ونتمنى أن نكون قد أجبنا على جميع أسئلتكم.