تردد قناة نور الأردن الجديد 2021 Noor Jordan TV على القمر الصناعي النايل سات وأهم برامجها

تردد قناة نور الأردن، هي من أهم وأشهر القنوات الإخبارية الأردنية، حيث أنها تبث محتوى من الأخبار الحصرية، التي تحدث في الأردن بصفة خاصة، وأيضاً الأخبار العالمية بصفة عامة، ولأنها تتميز بالمصداقية التامة وعدم الحيازة، فلذلك هي حققت نسبة عالية من المشاهدة، ولذلك يتم البحث عبر محرك البحث جوجل عن ترددها الجديد باستمرار، داخل وخارج الأردن، وقد تم إنشاؤها داخل الأردن، حيث قد حدثت طفرة كبيرة ولذلك تعتبر من أهم وأشهر القنوات الإخبارية في الأردن.

تردد قناة نور الأردن

ولأنه يتم البحث بشكل مستمر على التردد الجديد، حيث أنها تقدم بث مستمر ومباشر لأهم وآخر الأحداث والتطورات والأخبار الأردنية وأيضاً العالمية، وتقدم أيضاً بعض البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية، لإرضاء جميع الأذواق والأعمار، حيث تقوم القناة بعرض محتواها بشكل مجاني، وبدون تقطيع أو تشويش، وبصوت نقي، وصورة واضحة، طوال اليوم، وبدون فواصل إعلانية مطولة ومملة للمشاهد، وتعرض الكثير من المناظرات والتحليلات السياسية للأخبار، والتي تستضيف باقة متميزة من المحللين في جميع المجالات، من محللين سياسيين أو محللين اقتصادين أو علماء من علماء الأزهر المتميزين بالوسطية.

التردد: 11315.

11315. الاستقطاب: رأسي.

رأسي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج دينية متميزة يتابعها شعب الأردن والشعوب الإسلامية أجمع.

متميزة يتابعها شعب الأردن والشعوب الإسلامية أجمع. برنامج تبادل المعارف.

برنامج التغيير.

تحرص بعرض محتوى متميز لجلب أكبر نسبة مشاهدة.

تتميز بأنها مجانية ويمكن استقبالها بشكل مباشر وسهل على القمر الصناعي النايل سات.

تتميز بوضوح الصوت ونقاء الصورة وجودة عالية للقناة.

تحرص على التطوير بشكل مستمر حيث تستخدم أحدث الأساليب والتقنيات والمعدات التي تلزم القناة.

تعمل على استقبال باقة متميزة من المحللين والإخبارين والمراسلين والصحفين المتميزين في مجال الأخبار.

تقوم ببث برامج متميزة لتبادل المعرفة بين الشعوب بعضها البعض.

التردد الجديد 2021 على النايل ساتالبرامج التي يتم عرضها على القناةأهم ما يميز قناة نور الأردن