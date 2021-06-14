الطاقة الذرية: البرنامج النووى الإيرانى أصبح مقلقا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، جاء حديث جروسى مع "موقع أكسيوس" الأمريكى، قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة فى 18 يونيو، والمفاوضات المقررة فى وقت لاحق من نفس الشهر والتى تسعى إلى استعادة المراقبة المقيدة للمواقع النووية الإيرانية وإنقاذ اتفاق عام 2015.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن إيران لديها برنامج أسلحة نووية نشط، أجاب جروسى: "لا، لا توجد معلومات تشير إلى ذلك فى الوقت الحالى". لكنه أثار مخاوف بشأن تكثيف إيران للتخصيب إلى جانب انخفاض رؤية المجتمع الدولى فى الأشهر الأخيرة.

وقال جروسى: "هذا أمر خطير للغاية، عندما تقوم بالتخصيب بنسبة 60%، تكون قريبا جدا، لا يمكن تمييزها تقنيا عن المواد المستخدمة فى صنع الأسلحة، لذلك عندما تجمع هذا مع حقيقة أن الوصول إلى التفتيش لدينا يتم تقليصه، عندئذ أبدأ فى القلق".