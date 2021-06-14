الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين: تستهدف المدنيين والأطفال

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية إن محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال وندينها بقوة، مطالبة الحوثيين بالالتزام بوقف كامل لإطلاق النار.

وأدان السفير الفرنسى بالسعودية، لودوفيك بوى، فى وقت سابق، سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير واصفا الاعتداء بالجبان.

وغرد السفير الفرنسى على تويتر قائلا: "فجعنى نبأ سقوط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ فى ‫عسير‬. باسم السفارة الفرنسية فى السعودية أُدينُ بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشى على مكانٍ مكرّس للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد".

يذكر أن نائب المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، كان قد صرح أمس الأحد بأن الدفاع المدنى تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضى اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أى إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات فى مثل هذه الحوادث.