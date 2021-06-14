إصابة جندى إسرائيلى فى تبادل لإطلاق النار على الحدود مع الأردن

جدة - نرمين السيد - أصيب جندى إسرائيلى، اليوم الإثنين، خلال إحباط محاولة تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأردن فى منطقة وادى عربة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".



جدة - نرمين السيد - أصيب جندى إسرائيلى، اليوم الإثنين، خلال إحباط محاولة تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأردن فى منطقة وادى عربة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأشارت القناة إلى تقارير إسرائيلية تفيد بأن ملابسات الإصابة غير واضحة، والجندى عولج على الفور بعد إحباط محاولة التهريب.

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