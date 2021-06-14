جدة - نرمين السيد - وقال النايض عبر حسابه بموقع فيسبوك "اجتمع افتراضيًّا ظهر اليوم، من بنغازى، عارف النايض، رئيس تكتّل إحياء ليبيا، مع ريتشارد نورلاند، المبعوث والسفير الأمريكى إلى ليبيا، من واشنطن، وتناقشا فى استحقاقات إجراء الانتخابات الرئاسيّة المباشرة والبرلمانية فى تاريخها المحدّد 24 ديسمبر 2021".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. النايض يناقش مع المبعوث الأمريكى الانتخابات الليبية فى ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.