ميركل تدعو الناتو ”لاستراتيجية مزدوجة” مع روسيا 

اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن على حلف الناتو اتباع "استراتيجية مزدوجة" تجاه روسيا تتمثل في "الردع والاستعداد للحوار معها بشكل متزامن".
وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين في ختام قمة الحلف ببروكسل، إن وضع استراتيجية تجاه روسيا "مرتبط بأنها لا تعتبر الناتو شريكا"، وتابعت: "للأسف تنظر روسيا على الناتو رغم مرور أكثر من 30 عاما على انتهاء الحرب الباردة باعتباره خصما".
وأردفت: "وعلى الرغم من ذلك أعربت اليوم مرة أخرى عن دعمي للاستراتيجية المزدوجة، التي تكمن من جهة في الردع والدفاع عن الذات، ومن جهة أخرى في الاستعداد للحوار، ما يعد أمرا بالغ الأهمية".
وشددت ميركل على أن الناتو يرى "الإجراءات الهجينة من قبل كل من روسيا والصين"، مشيرة إلى أن الحلف يعتبرها "تحديات جديدة" له.
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