رابط التسجيل في حملات الحج الجديد localhaj.haj.gov.sa عبر موقع المسار الإلكتروني للجميع

رابط التسجيل في حملات الحج الجديد localhaj.haj.gov.sa حيث شهدت الساعات الأخيرة تركيز الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين على الموعد الخاص بالتسجيل إلكترونيا في حملات الحج وكذلك الخطوات والرابط المستخدم للتسجيل، حيث يحرص الكثير من الأشخاص في التسجيل لأداء فريضة الحج بالتزامن مع اقتراب موسم الحج هذا العام 1442/2021، وشهدت الأيام الأخيرة اعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة تفاصيل أداء فريضة الحج هذا العام، حيث اكدت ان الأشخاص المسموح لهم بالتقديم والتسجيل لأداء فريضه الحج هذا العام هم المواطنين والمقيمين في المملكة من الجنسيات المختلفة، لذلك سهلت الوزارة إمكانية التسجيل والقبول على ان تتم بطريقة الكترونية تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط، وسوف نوضح الان تفاصيل التسجيل في حملات الحج والخطوات المستخدمة في التسجيل.

رابط التسجيل في حملات الحج الجديد localhaj.haj.gov.sa

أعلنت وزارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية عن الموعد الخاص بالتسجيل إلكترونيا في حملات الحج المختلفة المطروحة عبر الرابط المخصص من الوزارة، حيث بدأت عملية التسجيل الكترونيا رسميا يوم 13 من شهر يونيو، والذي يوافق يوم الثالث من شهر ذو القعدة، على ان تستمر عملية التسجيل حتى مساء يوم الاربعاء الموافق 13 من شهر ذو القعدة 1442، كما اكدت الوزارة انه يمكن التسجيل في اي وقت من المدة المحددة ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر، حيث يتم الاختيار والقبول تبعا للاحق وفقا للشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها أيضا مسبقا وينتهى التسجل فى حملات الحج يوم الأربعاء الموافق 1442/11/13هـ الموافق ميلاديً يوم 23 يونيو2021.

خطوات التسجيل في حملات الحج 1442هـ

أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية التسجيل في حملات الحج الالكترونية بسهولة وذلك من خلال موقع مسار الإلكتروني، حيث يتم اتباع الخطوات التالية.

التسجيل حملات الحج الالكترونية مباشرة والخاص بموقع المسار الالكتروني.

اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للموقع.

تحديد حجز الخدمات ومن ثم تقديم طلب حجز.

ادخال كافة البيانات اللازمة عن عدد الحجاج والمدينة الخاصة بالحاج وكتابة كافة البيانات الشخصية التي يتطلبها الموقع بشكل صحيح.

اختيار برنامج الحج الأنسب للمتقدم.

الضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

عقب ادخال كافة المعلومات يتم اختيار الطريقة المناسبة لدفع الرسوم الخاصة بالمتقدم ليتم تقديم الطلب بنجاح.

الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل