فيديو : العودة حقي وقراري .. شاهد اجتماع لجنة فلسطين النيابية

دوت الخليج - : تاليا تسجيل لاجتماع لجنة فلسطين النيابية الذي عقد الثلاثاء من أجل مناقشة مآلات حملة " العودة حقي وقراري " التي وجدت تفاعلا من حوالي 181 دولة عبر العالم وجمعت مئات آلاف التواقيع .

وقال النائب الدكتور فايز بصبوص للمدينة نيوز : إن الحملة هدفت منذ البداية لجمع مليون توقيع ، وهي حملة أطلقتها لجنة فلسطين النيابية في المجلس السابق بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن .

ومن المنتظر تقديم قائمة المطالب والتواقيع إلى الأمم المتحدة .

يذكر أن إعادة الحملة إلى دائرة الفعل وإلى الأضواء جاء بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها فلسطين والعدوان الاخير على غزة .

شاهد اجتماع لجنة فلسطين :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا