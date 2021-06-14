فيديو : العودة حقي وقراري .. شاهد اجتماع لجنة فلسطين النيابية

دوت الخليج - : تاليا تسجيل لاجتماع لجنة فلسطين النيابية الذي عقد الثلاثاء من أجل مناقشة مآلات حملة " العودة حقي وقراري " التي وجدت تفاعلا من حوالي 181 دولة عبر العالم وجمعت مئات آلاف التواقيع .
وقال النائب الدكتور فايز بصبوص للمدينة نيوز : إن الحملة هدفت منذ البداية لجمع مليون توقيع ، وهي حملة أطلقتها لجنة فلسطين النيابية في المجلس السابق بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن .
ومن المنتظر تقديم قائمة المطالب والتواقيع إلى الأمم المتحدة .
يذكر أن إعادة الحملة إلى دائرة الفعل وإلى الأضواء جاء بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها فلسطين والعدوان الاخير على غزة .
شاهد اجتماع لجنة فلسطين :
المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
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