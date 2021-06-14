جونسون: لا نريد حرباً باردة جديدة مع الصين

جونسون: لا نريد حرباً باردة جديدة مع الصيناعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يريد حربا باردة جديدة مع الصين.

وقال في تصريح لدى وصوله إلى قمة الناتو في بروكسل: "عندما يتعلق الأمر بالصين، لا أعتقد أن أي شخص حول الطاولة يريد الانزلاق إلى حرب باردة جديدة مع الصين".

واضاف بأنه يعتقد "أن الجميع يرون التحديات، ويرون الأشياء التي يتعين علينا إدارتها معا، لكنهم يرون أيضا الفرص".