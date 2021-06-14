الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تطعيم اللاجئين في الأردن

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من برنامج تطعيم اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية ضد فيروس كورونا.

ويستهدف البرنامج التصدي لجائحة "كوفيد-19" داخل المخيمات وخارجها من خلال تطعيم 12 ألف لاجئ في المخيم الإماراتي - الأردني بمريجيب الفهود ومخيمات الزعتري والأزرق والحديقة بلقاح "سينوفارم "، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات"، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

ويجري تنفيذ برنامج اللقاحات بالشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي بالتنسيق مع سفارة الدولة في عمان ووزارة الصحة الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن برنامج تطعيم الآلاف من اللاجئين السوريين في الأردن يجسد اهتمام دولة الإمارات وقيادتها بأوضاع اللاجئين الصحية وحرصها على تحسين ظروفهم الإنسانية.

وذكر أن توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد تعزز توجهات الدولة في هذا الصدد وتدعم مبادراتها في توفير رعاية أكبر للاجئين و التصدي للجائحة داخل مخيماتهم وخارجها، مشيرا إلى أن برنامج توفير اللقاحات للاجئين السوريين يسهم في دعم جهود المملكة الأردنية في الحد من تفشي الجائحة وتداعياتها الصحية على أراضيها.

وأضاف الفلاحي أن الشيخ حمدان بن زايد يولي اهتماما خاصا لأوضاع اللاجئين والنازحين بصورة عامة و اللاجئين السوريين بصفة خاصة، مشيرا إلى حرصه على توسيع مظلة المستفيدين من برنامج التطعيم في مخيمات الأردن نظرا لأهميته في حماية اللاجئين من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وتعزيز إجراءات الوقاية من الوباء في المخيمات باعتبار أنها أكثر عرضة لتفشي الجائحة بسبب الكثافة العددية داخلها.

وأكد أن برنامج توفير اللقاحات للاجئين السوريين في الأردن يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة جائحة كورونا عالميا، وتوفير اللقاحات للعديد من الدول التي تواجه تحديات صحية في هذا الصدد ومساعدتها لبلوغ مرحلة التعافي.

وقال إن الإمارات حرصت خلال الجائحة على القيام بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعوب الآخرى وقدمت ولا تزال الدعم والمساندة لتلك الشعوب على تجاوز ظروف الأزمة الصحية الراهنة.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قد نفذت قبل ثلاثة أسابيع، المرحلة الأولى من برنامج اللقاحات للاجئين السوريين في الأردن والتي تضمنت إعطاءهم الجرعة الأولى من اللقاح.