صور.. عارف النايض يشارك فى مؤتمر «دور القانون فى المصالحة الوطنية»

جدة - نرمين السيد - ونشرت صفحة الدكتور عارف النايض عبر فيسبوك، اليوم الاثنين، منشورا قالت فيه "حضر الدكتور عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا يوم الخميس الماضى فعاليات مؤتمر «دور القانون فى المصالحة الوطنية»، الذى نظمه مركز دراسات القانون والمجتمع، بجامعة بنغازى، بحضور نخبة من السيدات والسادة من السياسيين والأكاديميين والنشطاء من مدينة بنغازى". وأضافت "وكان المؤتمر مخصصا لعرض ومناقشة نتائج مشروع بحثى أجراه مركز دراسات القانون والمجتمع على مدار 3 سنوات، حول دور القانون فى المصالحة الوطنية، من إعداد: الدكتورة جازية شعيتير، والدكتور نجيب الحصادى، والدكتور سليمان إبراهيم، ومساهمة الدكتور زاهى المغيربى، والدكتور هالة الأطرش، والدكتور لجين الأوجلى، والدكتور فتحى موسى، وإطلاق مشروع بحثى حول: تيسّر العدالة".

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