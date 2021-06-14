رئيس البرلمان العربى يحذر من خطورة اندلاع مواجهات جديدة فى القدس

جدة - نرمين السيد - حذَّر رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى من خطورة اندلاع مواجهات جديدة فى مدينة القدس المحتلة وتفجر الأوضاع بالمنطقة فى حال إصرار القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلى على تنظيم ما تسميه بمسيرة الأعلام حول المسجد الأقصى غدا، مشيرا إلى ما وصفه بالخطر الكبير الذى ينطوى عليه المساس بالمقدسات فى القدس المحتلة





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