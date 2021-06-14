توجيه تهم الإرهاب لشاب دهس عائلة مسلمة عمدا بكندا

جدة - نرمين السيد - وقُتل أربعة من أفراد عائلة "أفضل" ذات الأصول الباكستانية، هما زوجان وابنتهما وجدتها، بينما كانوا يتنزهون بالقرب من منزلهم فى مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، الأحد الماضى، عندما قام الشاب ناثانيال فلتمان (20 عاماً) بدهسهم بسيارة "بيك-آب" كان يقودها، ونجا نجل آخر للزوجين يدعى فايز (تسع سنوات)، لكنه أصيب بجروح خطيرة.

وأعلن الادعاء أن التهم الأربع الموجهة إلى فيلتمان بالقتل من الدرجة الأولى تمثل عملاً من أعمال الإرهاب، ويواجه فيلتمان أيضاً، الذى مثل فى جلسة محكمة قصيرة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة صباح الاثنين، تهمة إضافية هى "محاولة القتل العمد بسبب النشاط الإرهابى".

والسبت الماضى، تم تشييع العائلة فى مدينة لندن. وشارك مئات الأشخاص فى ساحة كبيرة مخصصة للسيارات وملعب لكرة القدم مجاور لمركز إسلامى بمراسم عامة فى الهواء الطلق أمام التوابيت الأربعة التى لفت بالعلم الكندى.

وقال السفير الباكستانى رضا بشير طرار فى كلمة مقتضبة إن "لف نعوشهم بالعلم الكندى الجميل دليل على أن الأمة الكندية بأكملها معهم".

وبثت القنوات التلفزيونية الكندية الكبرى المراسم مباشرة. وبعد خطب والصلاة على أرواحهم، انطلق الموكب إلى المقبرة الإسلامية لدفن سلمان أفضل (46 عاماً) وزوجته مديحة (44 عاماً) وابنتهما يمنى (15 عاماً) وجدتها طلعت (74 عاماً).

ودان رئيس الوزراء جاستن ترودو الهجوم الذى وصفه بـ"الإرهابى"، معتبراً أنه ارتكب "بدافع الكراهية". ووعد خصوصاً بتكثيف مكافحة الجماعات المتطرفة.