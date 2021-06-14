فيديو- دراجة وصورة.. هدايا غريبة متبادلة بين بايدن وجونسون

جدة - نرمين السيد - أهدى الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى إطار التبادل الرسمى للهدايا، رئيس الوزراء البريطانى المعروف بحبه لركوب الدراجات، دراجة أمريكية يدوية الصنع وخوذة بمناسبة لقائهما الأول خلال قمة السبع.





فى المقابل، أهدى رئيس الوزراء البريطانى، بايدن صورة ذات إطار لجدارية الأمريكى فريدريك دوجلاس المناصر لإلغاء عقوبة الإعدام، فى إشارة إلى حركة «حياة السود مهمة» التى يؤيدها بايدن.

ونشرت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، لها بأن الشركة المصنعة للدراجة وافقت على بيعها لوزارة الخارجية الأمريكية بسعر منخفض 1800 دولار لكنها لم تكن على علم بأنها ستكون لجونسون.

الأغرب أن جونسون لا يستطيع استخدام الدراجة إلا بعد دفع ثمنها والسبب قانون بريطانى لا يسمح بقبول هدايا تزيد قيمتها عن 140 أسترلينيا ما يعادل حوالى نحو 200 دولار.

جونسون عليه دفع الفرق وهو نحو 1600 دولار إذا أراد الاحتفاظ بالدراجة، وأهدى جونسون بايدن صورة مطبوعة من ويكيبديا للأمريكى فريديريك دوجلاس مؤيد إلغاء عقوبة الإعدام فى القرن 19.

الخارجية البريطانية تواصلت مع ميليسيا هيلتون التى التقطت الصورة الموجودة على ويكيبيديا وطلبت الإذن باستخدامها كهدية لبايدن، يشار إلى أن بايدن ذكر دوجلاس عدة مرات فى خطاباته ما دفع جونسون لتقديم الصورة له وفسر البيت الأبيض سبب اختيار الدراجة بإحياء حماس بايدن وجونسون المشترك لركوب الدراجات.