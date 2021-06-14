الولايات المتحدة تقيم تسربا في منشأة للطاقة النووية الصينية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم"، أن التحذير من "تهديد إشعاعى وشيك" جاء من شركة فراماتوم الفرنسية، التى تمتلك جزئيا محطة تايشان للطاقة النووية فى مقاطعة غوانغدونغ وتساعد فى تشغيلها.

وحسب شبكة "سى إن إن"، قالت الشركة فى تقرير إلى وزارة الطاقة الأمريكية: "إن الوضع يشكل تهديدا إشعاعيا وشيكا للمنشأة والجمهور، وتطلب شركة فراماتوم على وجه السرعة إذنا لنقل البيانات الفنية والمساعدة التى قد تكون مطلوبة لإعادة المحطة إلى التشغيل العادى".

ونقلت الشبكة التلفزيونية الأمريكية عن شركة فراماتوم أن المنظم الصينى رفع حدود الكشف الإشعاعى خارج محطة الطاقة النووية، من أجل تجنب إغلاق المنشأة.

وأبلغ مصدر مطلع الشبكة بأن المسؤولين الأمريكيين فى الوقت الحالى لا يعتقدون أن التسريب وصل إلى "مستوى الأزمة"، لكنهم يقرون بأن الوضع يستدعى المراقبة.

وكشفت مصادر، حسب الشبكة التلفزيونية الأمريكية، أن مجلس الأمن القومى الأمريكى عقد، على خلفية هذا التقرير، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى، كما ناقشت الإدارة الأمريكية الوضع مع الحكومة الفرنسية والخبراء فى وزارة الطاقة، وأفيد بأن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع الحكومة الصينية، إلا أن مداها غير معروف.

وأفيد أيضا بأن شركة فراماتوم تواصلت مع الولايات المتحدة للحصول على إذن، من شأنه أن يسمح باستخدام المساعدة التقنية الأمريكية لحل المشكلة فى المحطة الصينية.

بدورها، أعلنت الشركة الفرنسية لتوليد الطاقة الكهربائية، والمشغل لمحطات الطاقة النووية "Électricité de France"، أنها أُبلغت عن زيادة تركيز الغازات النادرة فى محطة تايشان الصينية للطاقة النووية.

وقالت الشركة الفرنسية لتوليد الطاقة الكهربائية فى بيان أصدرته يوم الاثنين: "تم إبلاغنا بزيادة تركيز بعض الغازات النادرة فى الدائرة الأولية للمفاعل1 فى محطة تايشان للطاقة النووية".

يشار إلى أن وجود مثل هذه الغازات فى الدائرة الأولية للمفاعل يعد ظاهرة معروفة تنص عليها إجراءات تشغيل المفاعلات.

وذُكر فى الوقت ذاته، أن الشركة الفرنسية طالبت بعقد مجلس إدارة غير عادى لشركة "TNPJVC"، مالك ومشغل هذا المشروع المشترك، لاتخاذ ما يلزم من قرارات.