إيطاليا تسجل 907 إصابات و36 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيلها 907 إصابات و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 907، ليصل العدد العام إلى مستوى 4245779 حالة، بينها 157790 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 11 يونيو 1901 حالة، وفي 12 يونيو 1723، وفي 13 يونيو 1390.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 36 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127038 شخصا.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية الناجمة عن المرض في 11 يونيو 69 حالة، وفي 12 يونيو 52، وفي 13 يونيو 26.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دائما في إيطاليا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين، لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3960951 شخصا، بعد رصد 3394 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسابعة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.