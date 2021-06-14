”الصحة العالمية”: نحقق في تقارير عن حلات التهاب عضلة القلب لأشخاص تلقوا...

أفاد مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن المنظمة تحقق في تقارير عن حالات التهاب لعضلة القلب لأشخاص تلقوا لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في 2 يونيو إنها تشتبه في أن عددا قليلا من حالات التهاب عضلة القلب، التي سجلت في معظمها لدى شبان تلقوا لقاح شركة "فايزر"، مرتبطة بالتطعيم.
وأفادت شركة "فايزر" وقتها بأنها لم تلاحظ معدلا مرتفعا لتلك الحالة المرضية أكثر مما هو متوقع عادة بين عموم السكان.
وأوصت مجموعة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي بإجراء المزيد من الدراسات بشأن احتمال وجود صلة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات منها "فايزر" و"مودرنا".
ولم تعثر أنظمة المتابعة الخاصة بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض على حالات تتجاوز ما كان متوقعا بين السكان، لكن المجموعة الاستشارية قالت في بيان إن أعضاءها يرون ضرورة إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير عن "الأثر السلبي المحتمل".
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